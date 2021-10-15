Минздрав: Киевская область попала в «оранжевую» зону, в Херсонской — ввели «красную»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Чузавков Сергей / УНИАН
Киевская область перешла в «оранжевую» зону карантина.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 15 октября, в Киевской области коэффициент выявления случаев инфицирования достиг 20,6% (предельный меньше или равен 20%).
Всего в «оранжевой» зоне уже находится 17 областей, здесь нет дополнительных карантинных ограничений, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.
Также с 15 октября в Херсонской области начала действовать «красная» зона карантина.
В «желтой» остаются Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская и Ровенская области.
- В Украине за 14 октября выявили 13 624 новых больных коронавирусом.
- Ранее глава Минздрава Ляшко заявил, что новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировалось.
- По мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине скоро могут ввести «красную» зону карантина еще в пяти областях.