Главный санврач Кузин: В Украине ухудшается ситуация с COVID-19, к «красной» зоне приближаются еще пять областей

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В Украине скоро могут ввести «красную» зону карантина еще в пяти областях.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «Украинскому радио» 13 октября.

«Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую — они граничат между «оранжевой» и «красной» зонами, но там сейчас действительно ситуация напряженная. Пока удается ситуацию сдержать за счет развертывания дополнительных коек или за счет новых механизмов тестирования», — рассказал он.

По словам Кузина, эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается, хуже всего — в Херсонской области.

«Пиковые нагрузки на систему здравоохранения у нас ожидаются на вторую половину ноября», — добавил он.

Согласно данным МОЗ по состоянию на утро 14 октября, в Украине 17 областей находятся в «оранжевой» зоне, остальные (Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская вместе с Киевом, Кировоградская, Полтавская и Ровенская) — в «желтой».