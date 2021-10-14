У президента Латвии выявили коронавирус. Вторую дозу вакцины он получил полгода назад
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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skaman306 / Getty Images
Президент Латвии Эгилса Левитс заболел коронавирусом через полгода после вакцинации.
Об этом сообщили в канцелярии главы государства.
«У президента Латвии положительный результат на COVID-19 (экспресс-тест). Президент Левитс сделает дополнительный ПЦР-тест сегодня позже», — говорится в сообщении.
Также в канцелярии заявили, что из-за коронавируса отложили встречу Левитса с президентом Эстонии Аларом Карисом, который уже прибыл в Латвию с рабочим визитом. С ним встретится глава Сейма Инара Мурниеце.
По данным канцелярии, Левитс 13 октября вернулся из Швеции.
Отметим, президент Латвии получил вторую дозу вакцины от коронавируса 30 апреля.
- 4 октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение третьей дозы вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech через шесть месяцев после второй прививки.
- Международная группа ученых заявила, что иммунитет от COVID-19, который обеспечивает вакцина Pfizer-BioNTech, ослабляется уже через месяц после прививки даже двумя дозами, а через полгода снижается почти вдвое.