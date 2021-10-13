НАБУ закрыло дело за возможные злоупотребления во время закупки вакцин при экс-министре Степанове

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УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело из-за возможной коррупции при закупке вакцин при экс-министре здравоохранения Максиме Степанове.

Об этом сообщило НАБУ в ответ на запрос «Украинской правды».

«17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК [установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления]», — говорится в документе.

Никаких деталей по делу и возможной причастности Степанова в НАБУ больше не рассказали.