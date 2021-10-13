Зеленский назначил двух судей Верховного суда: в кассационные административный и хозяйственный
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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President Of Ukraine / Flickr
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении двух судей Верховного суда.
Документ он подписал 13 октября, сообщили в Офисе президента.
«Назначить на должности судей Верховного суда в Кассационный административный суд Чумаченко Татьяну Анатольевну, в Кассационный хозяйственный суд Картере Валерия Ивановича», — указано в указе.
Как отмечается, Зеленский назначил судей согласно части 5 статьи 126, части 1 статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 закона «О судоустройстве и статусе судей».
Согласно данным организации ЧЕСНО, оба судьи принимали сомнительные решения. В частности, Общественный совет добропорядочности признал судью Картере не соответствующим критериям добропорядочности и профессиональной этики.
В то же время, в отношении судьи Чумаченко Высший совет юстиции в января 2016 года начал дисциплинарное производство по факту нарушения присяги. Кассационная жалоба по делу рассматривалась более 2 лет с момента поступления дела в суд. Однако уже 18 февраля производство было прекращено — нарушение судьей сроков рассмотрения дела признали непреднамеренным и не обусловленным небрежным отношением к служебным обязанностям.
- 13 июля Верховная Рада поддержала законопроект о старте работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Он предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это фактически кадровое агентство для судей. Оно проводит конкурсы по отбору новых судей и переаттестует действующих.
- 14 июля нардепы поддержали законопроект о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также о деятельности дисциплинарных инспекторов ВРУ. 3 сентября Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.
- Сейчас Этическая комиссия не работает, поскольку в сентябре Совет судей Украины не смог делегировать в нее своих представителей. Владимир Зеленский назвал это «блокировкой главной реформы страны». Западные партнеры призвали Украину как можно быстрее запустить работу Этической комиссии.