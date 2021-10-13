Зеленский назначил двух судей Верховного суда: в кассационные административный и хозяйственный

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении двух судей Верховного суда.

Документ он подписал 13 октября, сообщили в Офисе президента.

«Назначить на должности судей Верховного суда в Кассационный административный суд Чумаченко Татьяну Анатольевну, в Кассационный хозяйственный суд Картере Валерия Ивановича», — указано в указе.

Как отмечается, Зеленский назначил судей согласно части 5 статьи 126, части 1 статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 закона «О судоустройстве и статусе судей».

Согласно данным организации ЧЕСНО, оба судьи принимали сомнительные решения. В частности, Общественный совет добропорядочности признал судью Картере не соответствующим критериям добропорядочности и профессиональной этики.

В то же время, в отношении судьи Чумаченко Высший совет юстиции в января 2016 года начал дисциплинарное производство по факту нарушения присяги. Кассационная жалоба по делу рассматривалась более 2 лет с момента поступления дела в суд. Однако уже 18 февраля производство было прекращено — нарушение судьей сроков рассмотрения дела признали непреднамеренным и не обусловленным небрежным отношением к служебным обязанностям.