Минздрав расширит перечень профессий, которые обязаны вакцинироваться от коронавируса

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Министерство здравоохранения расширит перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так обновленный приказ предусматривает, что обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил четкий перечень профессий, производств и организаций, сотрудники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.