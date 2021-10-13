ВОЗ сформировала новую группу ученых, которая будет изучать происхождение коронавируса

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OSCAR DEL POZO / Contributor

Всемирная организация здравоохранения в среду, 13 октября, определилась с 26 учеными в состав нового консультативного органа, который будет изучать происхождение коронавируса и будущих возможных вспышек других заболеваний.

Об этом сообщает The Washington Post.

В состав группы входят ученые из США и Китая, а также из 24 других стран. Их официально оформят после короткого периода общественных консультаций. Группа получила название Научно-консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO). Ученые, кроме изучения происхождения коронавируса, должны создать основу для изучения будущих вспышек других вирусов.

В группе SAGO будут члены предыдущей миссии ВОЗ, которая также изучала происхождение коронавируса, однако большинство — новые. По словам представителей организации, более 700 экспертов в этой области подали заявки на место в команде SAGO, причем их выбрали не только по способностям, но и с учетом пола, этнической принадлежности и места жительства. Они будут работать в течение двух лет, без оплаты.

Руководитель отдела новых болезней ВОЗ Мария ван Керкхове надеется, что эта группа проведет дополнительные миссии в Китае и, возможно, в других местах.

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«Прямо сейчас это реальная возможность избавиться от шума, всей политики и сосредоточиться на том, что мы знаем, чего мы не знаем и на чем нам срочно нужно сконцентрироваться», — заявила ван Керкхове. Однако избежать этого шума будет сложно, тем более, что Китай неоднократно заявлял, что считает завершенным любое расследование происхождения коронавируса на своей территории.

29 марта 2021 года ВОЗ выпустила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. В отчете указано, что вирус передался человеку от животных. При этом заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают вероятным. В отчете отмечается, что ближайший родственник коронавируса, который передался людям, выявляли у летучих мышей. Очень похожие вирусы были у панголинов, а также норок и кошек, поэтому все они потенциально тоже могли быть носителями болезни.