Кулеба: Украина изучит все аспекты задержания Саакашвили и утвердит алгоритм действий для его освобождения
- Автор:
- Олег Панфилович
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина изучает юридическую сторону дела о задержании Михеила Саакашвили в Грузии.
Об этом он сказал на брифинге.
«Саакашвили является гражданином Украины. А мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому когда будет решено, каким именно путем двигаться — это не только может быть экстрадиция, тогда мы уже проинформируем вас», — отметил он.
По его словам, адвокаты и консул имеют доступ к Саакашвили и уже «выяснили четко его позицию». «Сейчас мы изучаем полностью юридическую сторону этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае», — сообщил глава МИД.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что ни за что его не помилует.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину: «Он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу». В грузинском МИДе подтвердили, что экстрадиция невозможна, «поскольку преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.