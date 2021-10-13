В «Центрэнерго» заменили исполняющего обязанности генерального директора
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Max Bender / Unsplash
Наблюдательный совет «Центрэнерго» уволил исполняющего обязанности генерального директора Юрия Власенко с должности.
Об этом сообщили в пресс-службе компании 12 октября.
Как отмечается, Власенко подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Сейчас его обязанности возложены на члена дирекции «Центрэнерго» Виталия Довгаля.
- Кабинет министров назначил Юрия Власенко исполняющим обязанности генерального директора государственной компании «Центрэнерго» 26 февраля 2021 года.
- В конце мая 2020 года в Фонде госимущества заявили, что компанию «Центрэнерго» вернули под контроль государства и назначили нового исполняющего обязанности директора предприятия — Александра Корчинского.
- Увольнение Власенко произошло на фоне слухов о срыве начала отопительного сезона. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что из-за рекордных цен на газ и уголь украинские теплоэлектроцентрали значительно уменьшили производство электроэнергии, а те, что частично используют уголь, прекратили работу.
- 11 октября Закарпатская и Хмельницкая области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений. 12 октября к ним присоединилась Львовская область.