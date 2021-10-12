Reuters: Китайский миллиардер Джек Ма нашелся в Гонконге. Он исчез после публичного конфликта с властью
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Foundations World Economic Forum / Flickr
Основатель Alibaba Group, китайский предприниматель Джек Ма, который практически выпал из поля зрения общественности из-за конфликта с властью, находится Гонконге и в последние дни встречался с деловыми партнерами.
Об этом агентству Reuters сообщили два источника.
Китайский миллиардер держится в тени с тех пор, как в октябре 2020 года выступил в Шанхае с критикой финансовых регуляторов Китая. Хотя Ма участвовал в нескольких мероприятиях на материке с начала 2021 года, это первое опровержение слухов о том, что ему запретили покидать страну.
Reuters пишет, что на прошлой неделе Джек Ма встретился по крайней мере с «несколькими» деловыми партнерами за обедом. Отметим, что в Гонконге у Ма есть как минимум один роскошный дом — самое большое имение региона площадью более 9 тысяч квадратных метров, которое обошлось ему в $193,5 миллиона.
Джек Ма пропал из публичного поля осенью 2020 года — после критики в адрес китайского правительства. Оно впоследствии заблокировало продажу акций его компании. После этого Ма лишь однажды появлялся на публике — китайские СМИ опубликовали видео, в котором он обращается к учителям из сельских регионов. Бизнесмен раньше был учителем английского языка. Речь Ма касалась организованной им ежегодной встречи педагогов. В ней он рассказал, что уделит больше внимания благотворительности, но ничего не сказал о своем конфликте с правительством и причинах исчезновения из публичного поля. Также он участвовал в видеоконференции с Путиным.
- Китайский технологический магнат Джек Ма провел самую успешную в мире продажу акций компании Ant и заработал более $34 миллиарда. Однако правительство вызвало Ма на разговор, заставило его остановить IPO и усилило контроль над финтех-компаниями.
- Впоследствии стало известно, что правительство отменило продажу акций Ant из-за того, что государственные банки могли оказаться под угрозой. Указание остановить публичное первоначальное предложение компании поступило непосредственно от президента. После этого Джека Ма никто не видел.