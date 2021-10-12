Усиление карантина: Минздрав обнародовал полный перечень необходимых документов для поездок между регионами
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Сергей Ристенко
С 21 октября в Украине усиливают карантин, в частности устанавливают обязательное наличие документов о вакцинации у пассажиров и водителей транспорта межрегионального сообщения.
Полный перечень документов обнародовал Минздрав.
Если вы передвигаетесь в пределах регионов с «желтым» уровнем эпидопасности, то необходимо иметь с собой:
- документ, подтверждающий полную или частичную вакцинацию от коронавируса;
- международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию;
- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который действует 72 часа.
Если вы выезжаете или направляетесь в регион с «красным» уровнем эпидопасности вам необходимо иметь с собой:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;
- международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий полную вакцинацию;
- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который действует 72 часа.
С 15 октября только Херсонская область переходит в «красную» зону эпидопасности. Новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.
Речь идет, как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров. А именно автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.
Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие соответствующих документов у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров несет перевозчик.
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