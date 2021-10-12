Спикером Госдумы России по рекомендации Путина вновь избран Володин

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Alexei Nikolsky \ TASS via Getty Images

Российская Государственная Дума VIII созыва провела свое первое заседание. На нем избрали спикером Вячеслава Володина от «Единой России», который в прошлом созыве занимал эту же должность.

Как сообщает «РБК», кандидатуру Володина предложил лидер РФ Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

За Володина проголосовали 360 депутатов из 450, а за его соперника — депутата от Коммунистической партии Дмитрия Новикова — 61.

Заместители Володина не изменились — это Александр Жуков от «Единой России» и Иван Мельников от коммунистов. Из девяти вице-спикеров шесть — от путинской «Единой России». По сути, значительных изменений в руководстве Думы не произошло.