ЕС: Украина должна остаться страной транзита газа, несмотря на «Северный поток — 2»

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Ursula von der Leyen / Twitter

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам саммита Украина — ЕС заявила, что Украина должна остаться страной транзита газа.

«Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна оставаться страной транзита газа», — сказала глава ЕК.

Также президент Европейской комиссии подчеркнула, что Третий энергопакет ЕС должен полностью применяться к «Северному потоку — 2»

«Позвольте мне еще раз повторить, что Третий энергопакет ЕС должен полностью применяться к «Северному потоку — 2», — отметила дипломат.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи стороны договорились провести стратегический энергетический диалог между Украиной и ЕС.

«Залогом независимости и национального суверенитета является и энергетическая безопасность. Завершение строительства «Северного потока — 2» открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим. Мы договорились начать стратегический энергетический диалог высокого уровня между Украиной и ЕС. Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы», — заявил Зеленский.

Третий энергопакет ЕС — это пакет законов для внутреннего рынка газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Основным его элементом является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей, создание национального регулятора для каждой страны-члена ЕС и агентства для взаимодействия этих регуляторов.

Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только в случае одобрения Еврокомиссией.

Если газопровод не выполнит европейские правила, его не сертифицируют.

Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.