На курорте «Буковель» пошел снег
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Горнолыжный туристический курорт «Буковель» (Ивано-Франковская область) начало засыпать снегом.
По прогнозам погоды снег будет идти весь день, а температура воздуха будет опускаться до -1 °С. Снег также ожидается в четверг, субботу и воскресенье.
На Facebook-странице курорта снег можно наблюдать в прямом эфире.
На горе Поп Иван Черногорский также выпал снег. В районе горы сильный туман и облачно.
- В сентябре в Украину пришло похолодание. Синоптики прогнозируют, что осень в Украине будет очень сухой, особенно в октябре. Также возможны ранние заморозки.
- Снег в Карпатах начали фиксировать еще в июне, в сентябре на горе Поп Иван были первые морозы.