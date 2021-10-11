Суд перенес рассмотрение кассационных жалоб по делу о госизмене Януковича

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Верховный Суд отложил на 8 ноября рассмотрение кассационных жалоб на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене президента беглеца Виктора Януковича.

Об этом объявил председательствующий судья Андрей Чистик, пишет «Укринформ».

«Суд постановил: рассмотрение данного уголовного производства отложить на другую дату — 8 ноября 2021 года», — отметил Чистик.

Во время этого заседания суд рассмотрел несколько ходатайств защиты Януковича. Среди них было заявление от адвоката Андрианы Фозекош о разъяснении решения ВС от 12 апреля по этому делу. Речь идет об отказе суда признать обязательным участие экс-президента Виктора Януковича в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела.

Тогда же 12 апреля Верховный суд отказал Януковичу в просьбе обеспечить его онлайн-участие в рассмотрении дела. В то же время Верховный Суд тогда предложил стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения «TrueConf».

Адвокаты, среди прочего, хотели, чтобы Верховный Суд пояснил, под юрисдикцией какого суда на территории РФ будет находиться помещение, из которого должна осуществляться трансляция.