В Украине ужесточили карантин: для проезда в автобусе или поезде нужно иметь ПЦР-тест или COVID-сертификат

Новости

NurPhoto / Contributor

В Украине из-за роста количества больных коронавирусом ввели новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 октября.

Согласно новым правилам, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне карантина будут разрешены при условии, если у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров будет один из этих документов:

подтверждающий получение полного курса вакцинации или одной дозы двухдозной вакцины (для регионов «желтого» уровня эпидопасности);

подтверждающий выздоровление человека от коронавируса (и это можно подтвердить на Едином государственном веб-портале электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения «Дія»);

международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 однодозной вакциной или двумя дозами двухдозной, разрешенных ВОЗ;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

В Кабмине отметили, что новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров автобусами, самолетами и поездами межобластного сообщения.

В то же время эти правила не применяются к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.