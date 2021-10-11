Руководителю Укрэксимбанка Мецгеру избрали меру пресечения

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Евгений Мецгер / Facebook

Главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 06:00. Ему инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также незаконное удержание людей.

Об этом в комментарии «Бабелю» сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Директору департамента информполитики банка Владимиру Пикалову также избрали меру пресечения в виде домашнего ночного ареста.

Соответствующие решения вынесли судьи Голосеевского районного суда Киева.

«Сейчас еще на рассмотрении в суде ходатайство по третьему подозреваемому, охраннику. Ему просим личное обязательство», — отметила Максимец.

В 17:20 суд избрал меру пресечения и охраннику — личное обязательство.

7 октября «Схемы» опубликовали расследование Укрэксимбанка, во время съемок которого и произошла стычка с руководством финучреждения. Оно касается выдачи $60 миллионов кредита бизнесмену Сергею Брюховецкому, у которого параллельно есть компания в «ДНР», куда он платит налоги. Сам Мецгер же заявил, что во время проверки бизнесмена служба безопасности банка не выявила никаких нарушений. Он добавил, что финучреждение готово к проверкам по этому поводу, есть все необходимые документы.