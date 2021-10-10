В Чехии скорая забрала президента Земана в военный госпиталь. Он встречался с премьером Бабишем, чья партия проиграла на выборах
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- Екатерина Кадакова
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Ralf Hirschberger / picture alliance via Getty Images
Президента Чехии Милоша Земана из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали в Центральный военный госпиталь.
Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.
По данным СМИ, карета скорой помощи забрала Земана из Ланского замка вскоре после его встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, чья партия проиграла парламентские выборы.
Как отмечают источники издания, причиной госпитализации президента, вероятно, стала проблема с почками.
Отметим, именно Земан должен сформировать новое правительство по результатам выборов в парламент. По подсчетам 99,97% голосов победу одерживает коалиция «Вместе», в которую входят три оппозиционные правоцентристские партии во главе с Петром Фиалой.
- Выборы проходили на фоне публикации расследования Pandora Papers об офшорах мировых политиков. Полиция Чехии заявила, что проверит Бабиша и других чехов на причастность к офшорным компаниям. Премьер в ответ заявил, что не нарушал закон.
- В середине сентября президента Чехии Милоша Земана положили в Центральный военный госпиталь в Праге. По данным чешских изданий, 76-летний Земан признавался, что страдает от невропатии ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидную коляску. Президент жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление. Ранее он находился под наблюдением врачей из-за диабета.
- В июне сообщалось, что сенат Чехии планировал рассмотреть предложение комитета безопасности об отстранении Милоша Земана от должности президента. Комитет считает, что он не справляется с функциями главы государства.