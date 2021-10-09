Байден отказал Трампу в праве засекретить документы о штурме Конгресса

Новости

Президент США Джо Байден отказал бывшему президенту Дональду Трампу в праве сохранять конфиденциальность переписки сотрудников его администрации, которые касались штурма здания Конгресса 6 января.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Трамп пытался через своих адвокатов заблокировать доступ к документам о штурме, когда его сторонники прорвались в здание Конгресса, пытаясь помешать законодателям официально утвердить победу Байдена на президентских выборах.

Теперь же Байден уполномочил Национальный архив передать первую партию документов о событиях 6 января специальному комитету Палаты представителей США для расследования. Ответственность уже грозит экс-советнику Трампа Стиву Бэннону, который ранее заявил об отказе давать показания.

В Белом доме напомнили, что по делу о штурме более 600 человек были привлечены к уголовной ответственности.