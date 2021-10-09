Байден отказал Трампу в праве засекретить документы о штурме Конгресса
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президент США Джо Байден отказал бывшему президенту Дональду Трампу в праве сохранять конфиденциальность переписки сотрудников его администрации, которые касались штурма здания Конгресса 6 января.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Трамп пытался через своих адвокатов заблокировать доступ к документам о штурме, когда его сторонники прорвались в здание Конгресса, пытаясь помешать законодателям официально утвердить победу Байдена на президентских выборах.
Теперь же Байден уполномочил Национальный архив передать первую партию документов о событиях 6 января специальному комитету Палаты представителей США для расследования. Ответственность уже грозит экс-советнику Трампа Стиву Бэннону, который ранее заявил об отказе давать показания.
В Белом доме напомнили, что по делу о штурме более 600 человек были привлечены к уголовной ответственности.
- 6 января в Вашингтоне произошли беспорядки. В тот день Конгресс собрался, чтобы утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Тогда Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но снова не предоставил никаких доказательств. После этого его сторонники пошли штурмовать здание Капитолия, где заседает Конгресс. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один полицейский. Избранный президент Байден назвал этот штурм мятежом.
- ФБР в итоге не выявило доказательств сговора сторонников Трампа во время штурма.