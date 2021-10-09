В России зафиксирован максимальный показатель суточной смертности от COVID с начала пандемии

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В России за прошлые сутки зафиксировали самое большое количество смертей от коронавируса с начала пандемии — умерли 968 человек.

Об этом сообщает Интерфакс.

Больше всего смертей в Москве — 70, в Санкт-Петербурге — 61, в Свердловской области — 48. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 215 453.

Кроме этого, к максимуму за всю пандемию приблизился показатель суточной заболеваемости — 8 октября зарегистрировали 29 362 случая. Причем заражения фиксировали во всех регионах страны. В Москве число заболевших резко выросло — с 4 594 человек за 7 октября до 6 001 за 8 октября.