Исландия на фоне решения стран Скандинавии отказалась от использования вакцины Moderna
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- Костя Андрейковец
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SOPA Images / Contributor
Исландия остановила вакцинацию граждан препаратом Moderna от коронавируса на фоне введенных ограничений в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании из-за риска развития миокардита.
Об этом сообщает Управления здравоохранения Исландии.
«Поскольку запасов вакцины компании Pfizer-BioNTech на территории страны достаточно, главный эпидемиолог принял решение не использовать вакцину Moderna в Исландии», — сказано в сообщении.
Вакцину Moderna кололи в течение последних двух месяцев в качестве бустерной дозы жителям, привитым однодозовой вакциной Johnson & Johnson. Также компонент вакцины Moderna получали пожилые жители и люди c ослабленным иммунитетом, ранее привитые двумя дозами другой вакцины.
- 6 октября Швеция, Дания и Норвегия решили приостановить вакцинацию препаратом Moderna среди младших возрастных групп из-за возможных редких побочных эффектов (миокардита и перикардита). 7 октября Финляндия остановила прививки вакциной Moderna мужчин до 30 лет.
- В июле Евросоюз раскрыл статистику побочных эффектов после вакцинации. Вакцина Moderna на 20 миллионов прививок показала 19 случаев заболевания сердца.