В Facebook, Instagram и WhatsApp второй за неделю сбой. Пользователи «поздравляют» Twitter
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, второй за неделю крупный сбой.
По данным сервиса Downdetector, который анализирует жалобы пользователей на различные сервисы, больше всего проблем с доступом к приложениям (44% жалоб).
Жалобы поступают из США, Канады, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и других стран. Незначительная часть жалоб поступает и из Украины.
Facebook подтвердил данные о сбое.
«Мы знаем, что некоторые испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам. Мы работаем над тем, чтобы все вернулось в норму так быстро, как это возможно, и приносим извинения за неудобства», — заявили в службе поддержки.
Тем временем люди «поздравляют» Twitter, который во время первого сбоя принял потоки «беженцев» из соцсетей Facebook. Миллионный прирост пользователей тогда получил и Telegram.
- 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. На этом фоне акции Facebook просели более чем на 5%, а Цукерберг потерял $6,3 миллиарда и опустился на шестое место в рейтинге от Forbes. Сбой в Facebook в целом привел к падению фондовых рынков.
- 5 октября Цукерберг извинился за сбой, а в Facebook заявили, что причиной стали изменения конфигурации маршрутизаторов.
- В этот же день в Сенате США выступила бывший менеджер по продукту Facebook Фрэнсис Хауген, которая была информатором СМИ и передала десятки тысяч страниц внутренних исследований и документов компании. Она заявила, что Facebook знает о «токсическом» влиянии своего продукта на общество, но не хочет ничего менять, чтобы не терять прибыль. Цукерберг назвал это враньем.