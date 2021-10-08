«Слуги» обсудят кадровые изменения в Кабмине на заседании фракции 18 октября. Участие в нем может принять и Зеленский

Новости

Voevoda / Wikipedia

Фракция «Слуга народа» собирается на заседании 18 октября обсудить кадровые ротации в Кабинете министров.

Об этом глава фракции Давид Арахамия заявил журналистам в парламенте.

«По поводу министров мы будем определяться 18 октября, у нас будет фракция [заседание]», — сказал он.

По словам Арахамии, в заседании смогут участвовать потенциальные кандидаты на должности министров. При этом он не уточнил, о замене каких именно министров идет речь.

Нардеп отметил, что к заседанию фракции может присоединиться президент Украины Владимир Зеленский.