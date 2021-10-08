«Слуги» обсудят кадровые изменения в Кабмине на заседании фракции 18 октября. Участие в нем может принять и Зеленский
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- Екатерина Кадакова
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Voevoda / Wikipedia
Фракция «Слуга народа» собирается на заседании 18 октября обсудить кадровые ротации в Кабинете министров.
Об этом глава фракции Давид Арахамия заявил журналистам в парламенте.
«По поводу министров мы будем определяться 18 октября, у нас будет фракция [заседание]», — сказал он.
По словам Арахамии, в заседании смогут участвовать потенциальные кандидаты на должности министров. При этом он не уточнил, о замене каких именно министров идет речь.
Нардеп отметил, что к заседанию фракции может присоединиться президент Украины Владимир Зеленский.
- Ранее Арахамия анонсировал, что осенью в правительстве планируют заменить трех-четырех министров.
- 7 октября Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 нардепа. 8 октября Руслана Стефанчук избрали новым главой парламента.
- Конфликт между «Слугой народа» и Разумковым начался после того, как он направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.