Рада призвала Европарламент признать перспективу членства Украины в ЕС
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- Алексей Ярмоленко
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Flickr / EU-Ukraine Cooperation
Верховная Рада приняла обращение к Европейскому парламенту и парламентам стран-членов ЕС. В этом обращении нардепы призывают признать перспективу членства Украины в Евросоюзе.
Об этом пишет пресс-служба украинского парламента.
За соответствующее решение проголосовали 304 нардепа. Обращение не поддержали только нардепы из ОПзЖ.
«В заявлении Верховная Рада Украины подтверждает стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе, закрепленном в Конституции Украины, и призывает к признанию перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе», — отметили в Раде.
- 10 февраля Европейский парламент принял доклад о состоянии реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В нем говорилось, что официальный Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС, не желая давать надежду на ее скорейшее вступление в блок. Ведь в ближайшее время ни Украина, ни ЕС не будут к этому готовы. Зато Европарламент придерживается мнения, что украинцам нужно дать цель, к которой можно стремиться.
- В мае Украина, Молдова и Грузия основали новый формат сотрудничества под названием «Ассоциированное трио». Они будут совместно заниматься евроинтеграцией для вступления в ЕС в будущем.