В Украине впервые установили стандарты качества мобильного интернета. Это заставит операторов улучшить покрытие
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Gilles Lambert \ Unsplash
В Украине установили технические показатели качества мобильного интернета, утвержденные Госспецсвязи, что должно заставить операторов улучшить покрытие сети в городах и селах.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
«Развиваем сеть 4G в Украине. Четкие показатели качества мобильной связи помогут операторам улучшить покрытие в селах и городах. И сделать так, чтобы больше не было ситуаций, когда нужно искать место с нормальным интернетом», — заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, отныне город или село будет считаться покрытым, только если связь будет доступна минимум на 65% территории.
Согласно новым стандартам, скорость загрузки файлов для пользователя должна составлять не менее двух мегабит в секунду, а их отправления — не менее 0,5 мегабит в секунду.
Также в Минцифры считают, что принятое решение будет способствовать развитию сетей, поскольку приведет к необходимости вкладывать дополнительные средства в строительство базовых станций.
Кроме этого, в министерстве отметили, что до 2024 года планируется обеспечить скоростным интернетом покрытие 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов Украины.
- Год назад Министерство цифровой трансформации жаловалось на местную власть, которая блокирует развитие мобильной связи в стране и ведется на теории заговоров, мешая устанавливать вышки 4G и 5G.
- Кабмин перенес срок запуска 5G в Украине на июль 2022 года. Первые аукционы на частоты могут провести в мае. Госспецсвязи исследует возможность совместного использования частот для внедрения 5G в Украине.