Журнал Time поместил на обложку Цукерберга с предложением «удалить Facebook»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Американский журнал Time поместил на обложку главу Facebook Марка Цукерберга с надписью в окне подтверждения «удалить Facebook?». В самом окне предложено «удалить» или «отменить».
Глава компании появился на обложке из-за крупнейшего в истории Facebook сбоя и дачи показаний в Сенате экс-менеджером Facebook, которая обвинила компанию в негативном влиянии на детей и игнорировании угроз ради прибыли.
В номере журнала вышла авторская колонка американского бизнесмена и инвестора Роджера Макнами. В ней он затрагивает корпоративную культуру, бизнес-модель и алгоритмы Facebook, утверждая, компания «сама себя не исправит».
Макнами предлагает для решения проблем создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство США.
- 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. На этом фоне акции Facebook просели более чем на 5%, а Цукерберг потерял $6,3 миллиарда и опустился на шестое место в рейтинге от Forbes. Сбой в Facebook в целом привел к падению фондовых рынков.
- 5 октября Цукерберг извинился за сбой, а в Facebook заявили, что причиной стали изменения конфигурации маршрутизаторов.
- В этот же день в Сенате США выступила бывший менеджер по продукту Facebook Фрэнсис Хауген, которая была информатором СМИ и передала десятки тысяч страниц внутренних исследований и документов компании. Она заявила, что Facebook знает о «токсическом» влиянии своего продукта на общество, но не хочет ничего менять, чтобы не терять прибыль. Цукерберг назвал все враньем.