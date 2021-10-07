В Харьковской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом перенесли каникулы

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Прилепа Александр / УНИАН

В Харьковской области из роста количества больных коронавирусом с 18 октября школьников отправят на каникулы.

Соответствующее решение приняли во время заседаний государственной и областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 7 октября, сообщили в Харьковской ОГА.

«Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе — четыре праздничных выходных — позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых», — заявил замглавы ОГА Михаил Черняк.

По его словам, вводить «красную» зону в области пока нет оснований.

«Ситуация напряженная, но в последние дни есть определенные показатели, которые позволяют пока избежать введения «красной» зоны. Область остается «оранжевой», — рассказал он.

В то же время в регионе решили усилить контроль за соблюдением карантина «оранжевой» зоны: ограничение количества людей в транспорте (только места, где человек может находиться сидя), ограничение в проведении массовых мероприятий, соблюдение масочного режима; соблюдение дистанции при любых мероприятий на свежем воздухе.