Глава фракции «слуг» Арахамия допускает, что Разумкова могут лишить мандата. Но пока будут следить за его «работой»

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Кузьмин Александр / УНИАН

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в политсиле пока не решили, будут ли инициировать сложение мандата народным депутатом Дмитрием Разумковым после его отзыва с поста спикера парламента.

«Мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания… Посмотрим, как Разумков будет работать», — сказал он журналистам в кулуарах парламента.

Арахамия отметил, что такой вопрос на фракции пока не рассматривали.

«Разумков говорит, что будет работать на благо избирателей. Когда он шел в Раду, это были избиратели «Слуги народа». Если он будет работать на благо этих избирателей — это одно дело, если наоборот — другое», — добавил Арахамия.

Также он сказал, что с каждым депутатом фракции, который не поддержал отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады, будет отдельный разговор.

«Пообщаемся с каждым депутатом отдельно. Своя судьба у каждого», — сказал он.

В то же время Арахамия опроверг информацию, что депутатов на заседании фракции якобы просили написать заявления на выход из фракции, если они проголосуют против отставки Разумкова. О введении подобных «санкций» говорил и первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Отметим, что 7 октября депутаты не успели проголосовать за кандидатов на должность нового спикера парламента, но известно, что «слуги» хотят видеть на этой должности действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Поэтому должность последнего может занять Корниенко.

По этому поводу Арахамия заявил, что после назначения Корниенко первым заместителем спикера Верховной Рады он останется главой партии «Слуга народа».

«Он может совмещать две должности. Мы с НАПК консультировались. Поэтому, если господина Корниенко поддержит зал, он будет главой партии и первым вице-спикером», — подчеркнул глава фракции «слуг».