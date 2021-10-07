В Харькове усилили карантин: в театры и кино будут пускать только с сертификатом о вакцинации

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В Харькове из-за роста количества больных коронавирусом ввели дополнительные ограничения — в театры, кинотеатры и другие заведения с массовым пребыванием людей теперь будут пускать только с COVID-сертификатом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

«Ограничения касаются заведений, в которых бывают харьковчане: театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим о 50-процентной заполненности. И ставим условия сотрудниками этих заведений — они должны быть полностью вакцинированы», — рассказала она.

По словам Горбуновой-Рубан, сотрудники этих заведений имеют право проверять у посетителей сертификаты о проведении полной вакцинации.