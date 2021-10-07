В Харькове усилили карантин: в театры и кино будут пускать только с сертификатом о вакцинации
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- Екатерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Харькове из-за роста количества больных коронавирусом ввели дополнительные ограничения — в театры, кинотеатры и другие заведения с массовым пребыванием людей теперь будут пускать только с COVID-сертификатом.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявила заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
«Ограничения касаются заведений, в которых бывают харьковчане: театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим о 50-процентной заполненности. И ставим условия сотрудниками этих заведений — они должны быть полностью вакцинированы», — рассказала она.
По словам Горбуновой-Рубан, сотрудники этих заведений имеют право проверять у посетителей сертификаты о проведении полной вакцинации.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в «красную» зону карантина. В этих областях тогда разрешат посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места только тем, кто полностью вакцинировался от коронавируса, работники заведений тоже должны будут иметь полную вакцинацию.
- По мнению мэра Львова Андрея Садового, город не сможет избежать «красной» зоны карантина. «Мы уже плавно в нее входим. Думаю, через несколько дней будем принимать достаточно жесткие ограничения для Львова, потому что есть рост заболеваемости», — говорил он 4 октября.
- На днях СМИ и некоторые районные государственные администрации Киева распространили сообщение о том, что с 5 октября учреждения и заведения в столице будут принимать посетителей исключительно с негативными тестами или COVID-сертификатами. Впоследствии эту информацию опровергли в КГГА.
- С 23 сентября по всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности, заработали новые карантинные ограничения. Они касаются всех украинцев, кроме вакцинированных, людей с отрицательным результатом теста и тех, кто недавно перенес ковид.