В России за сутки выявили рекордное количество больных коронавирусом — почти 30 тысяч

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Yuri Samoilov / Flickr

В России суточный прирост больных коронавирусной инфекцией составил 27 550 случаев — это максимальное значение с начала года. Об этом 7 октября сообщил Оперативный штаб по предотвращению коронавируса в РФ.

Накануне в России зафиксировали 25133 случая COVID-19. Рост заболеваемости коронавирус в РФ начался с «второй декады сентября», отмечает российский Интерфакс.

За минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли 924 пациента, накануне сообщалось о 929 погибших и это было максимальное число смертей за время пандемии.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 миллионов 69о тысяч 110 случаев коронавирусной инфекции, умерли 213 549.