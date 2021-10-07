В России за сутки выявили рекордное количество больных коронавирусом — почти 30 тысяч
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- София Ходева
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Yuri Samoilov / Flickr
В России суточный прирост больных коронавирусной инфекцией составил 27 550 случаев — это максимальное значение с начала года. Об этом 7 октября сообщил Оперативный штаб по предотвращению коронавируса в РФ.
Накануне в России зафиксировали 25133 случая COVID-19. Рост заболеваемости коронавирус в РФ начался с «второй декады сентября», отмечает российский Интерфакс.
За минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли 924 пациента, накануне сообщалось о 929 погибших и это было максимальное число смертей за время пандемии.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 миллионов 69о тысяч 110 случаев коронавирусной инфекции, умерли 213 549.
- В конце июля появилось расследование журналистов о том, что в России на коронавирус могли переболеть 29 миллионов человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположения журналистов правдивы, Россия находится на третьем месте по общему количеству больных за время пандемии и на первом по количеству больных на миллион населения.
- В середине сентября президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении — заболели люди, которые занимаются безопасностью. Вернулся к работе он 29 сентября.