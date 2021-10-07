Кремль заявил о разработке повестки дня встречи Зеленского и Путина. СМИ пишут о «12 требованиях» к Киеву

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Mikhail Metzel / Contributor

В Кремле заявили, что процесс формирования повестки дня возможной будущей встречи президентов России и Украины продолжается, но сам порядок еще не сформирован.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Действительно, между Офисом президента Украины и Администрацией президента нашей страны — это [Дмитрий] Козак — осуществляются контакты с целью найти тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал сообщение издания «КоммерсантЪ» о том, что российская сторона якобы передала в Киев 12 пунктов как итоговый документ для возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По данным издания, Кремль считает, что на встрече можно было бы договориться о возобновлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц.

Кроме того, Россия исходит из того, что два лидера могли бы принять решение о возобновлении транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года. «Крым в российских темах для разговора не упомянут, а вопрос урегулирования конфликта на Донбассе — лишь однажды», — пишет издание. По его информации, ответа от Киева Россия пока не получала.