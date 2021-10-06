Разумков заявил, что его шантажировала «Слуга народа» из-за назначения руководителя Аппарата Верховной Рады
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- Екатерина Кадакова
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что фракция «Слуга народа» шантажировала его, требуя назначить «нужного» руководителя Аппарата парламента.
Об этом он рассказал в эфире канала «Украина 24».
«Почему вопрос о руководителе аппарата [Верховной Рады] появился, как шантаж главы Верховной Рады: «Или назначь нашего, или мы тебя снимать будем». Я на шантаж не велся и вестись не буду. Или я что-то соврал? Кто мне письмо прислал? Не Арахамия?» — заявил Разумков.
В ответ первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко спросил: «Это что, шантаж?»
Также спикер парламента заверил, что не даст обижать сотрудников Аппарата, ведь «люди работают круглосуточно».
«Относительно руководителя Аппарата — назначайте. Посмотрим, как он будет работать у вас. Но делать людей, работающих на государственную институцию парламента Украины, заложниками политических перетягиваний канатов я не дам», — возмутился Разумков.
- Конфликт между «Слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Глава фракции «слуг» Давид Арахамия назвал причиной обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».
- 5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседания на два пленарных дня — время рассмотрения вопроса о его отставке.