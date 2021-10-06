Нападение на журналистов «Схем»: прокуратура подготовила два подозрения сотрудникам Укрэксимбанка

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Киевские прокуроры пришли в офис Укрэксимбанка, чтобы вручить двум людям подозрения из-за нападения на журналистов программы «Схемы».

Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, сейчас подозрения подготовили только двум лицам. Она не назвала их имена, но отметила, что речь идет о тех людях, кто фигурировал на видео от журналистов. Главными фигурантами на видео были уже отстраненный глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер и директор департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимир Пикалов.

«Мне сейчас неизвестно, находятся ли эти лица на месте работы. Хотя один из них сложил полномочия, это не значит, что он не должен быть на рабочем месте, поэтому мы надеемся, что нам удастся его найти в служебном помещении и [вручить подозрения]», — пояснила она.

Прокуратура подготовила подозрения по ч.1 и ч. 3 ст. 171 УКУ (препятствование деятельности журналистов). В МВД впоследствии отметили, что сначала дело открыли только по ч. 1, но затем переквалифицировали на ч.3 — действия были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы.