Правительство выделило 25 млн грн на пропаганду вакцинации против COVID-19
- Автор:
- София Телишевская
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VCU Capital News Service / Flickr
Кабинет министров выделил 25 млн гривен для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения относительно вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.
В частности, Кабмин выделил эти деньги Министерству культуры и информационной политики, которое и должно заниматься пропагандой. Кампания будет направлена на информирование населения о важности вакцинации, местах расположения пунктов вакцинации и других изменениях.
О необходимости активизации информационной кампании о важности вакцинации президент Владимир Зеленский напомнил 4 октября во время совещания в Офисе президента.
«Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками мы должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания — они защищают окружение, в частности членов своей семьи», — сказал тогда президент.
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