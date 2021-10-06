С 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2 600 гривен

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более 18 млн гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря.

Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн, сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

«Это лишь часть мер по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев. Увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе», — отметил глава правительства.