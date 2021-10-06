Рада определились с «главой» на день отставки Разумкова. Нового спикера «слуги» обещают 8 октября
- Автор:
- София Телишевская
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Главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева назначили председательствующим на пленарном заседании 7 октября, во время которого состоится рассмотрение вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.
Соответствующее решение поддержали 239 депутатов.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, в свою очередь, заявил, что Верховная Рада назначит нового спикера парламента в пятницу, 8 октября.
«Я думаю, в пятницу будет голосование. Нам надо провести заседание фракции и определить в обед обе кандидатуры, а потом мы будем голосовать», — отметил нардеп.
По словам Арахамии, кроме главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко и вице-спикера Руслана Стефанчука, за кресло спикера Рады хотят побороться и другие нардепы, но он не назвал их фамилий.
Дмитрия Разумкова с должности главы парламента будут увольнять 7 октября, после чего «СН» проведет заседание фракции.
- Конфликт между «Слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Глава фракции «слуг» Давид Арахамия назвал причиной обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».
- 5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседания на два пленарных дня — на период рассмотрения вопроса о его отставке.