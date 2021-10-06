Рада определились с «главой» на день отставки Разумкова. Нового спикера «слуги» обещают 8 октября

Новости

Главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева назначили председательствующим на пленарном заседании 7 октября, во время которого состоится рассмотрение вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

Соответствующее решение поддержали 239 депутатов.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, в свою очередь, заявил, что Верховная Рада назначит нового спикера парламента в пятницу, 8 октября.

«Я думаю, в пятницу будет голосование. Нам надо провести заседание фракции и определить в обед обе кандидатуры, а потом мы будем голосовать», — отметил нардеп.

По словам Арахамии, кроме главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко и вице-спикера Руслана Стефанчука, за кресло спикера Рады хотят побороться и другие нардепы, но он не назвал их фамилий.

Дмитрия Разумкова с должности главы парламента будут увольнять 7 октября, после чего «СН» проведет заседание фракции.