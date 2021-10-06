«Слуги» объявили нелегитимной повестку дня, принятую спикером Разумковым

Новости

Палинчак Михаил / УНИАН

Верховная Рада в среду, 6 октября, рассмотрит вопросы, которые не требуют включения в повестку дня, поскольку действующую повестку правящая партия считает нелегитимной.

Об этом сообщил нардеп «Слуги народа» Данил Гетманцев.

«Спикера отстранили, потому что он позволил себе не поставить на голосование предложение крупнейшей фракции парламента на согласительном совете и сорвал своими действиями утверждение повестки дня. Фактически на сегодня у нас отсутствует повестка дня», — заявил Гетманцев.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что парламент в среду не сможет рассмотреть законопроекты, но пойдет по «кризисной повестке дня».

Позже пресс-секретарь партии Юлия Палийчук заявила, что фракция «Слуга народа» считает нелегитимной нынешнюю повестку дня, которая размещена на официальном сайте парламента.

«По нелегитимной повесткой дня мы не будем проводить заседания, поэтому наша фракция предложила другой вариант, который не требует предварительного утверждения. Он состоит из вопросов, которые не требуют внесения в повестку дня. Это постановления, связанные с переименованием населенных пунктов, проведением выборов, изменением границ населенных пунктов, разнообразные ратификации и так далее», — отметила Палийчук.

Напомним, по инициативе «Слуги народа» Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на заседаниях в течение двух пленарных дней. Решение отстранить объяснили тем, что Разумков в понедельник якобы нарушил регламент, когда отказался ставить на голосование предложения «слуг» в расписание пленарных заседаний. Председательствующим после его отстранения стал Стефанчук.

Однако вице-спикер парламента Елена Кондратюк и некоторые оппозиционные фракции заявили, что отстранить председательствующего можно только за нарушение регламента, которое состоялось сегодня, а не накануне. Таким образом, отстранение Разумкова противоречит нормам закона.