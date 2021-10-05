Премьер Шмыгаль: Украина настаивает на минимум 15 годах транзита российского газа, переговоров о прямых поставках из РФ не будет

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Украина будет настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита российского газа и не будет вести переговоры о прямых поставках из России.

Об этом в интервью LB.ua рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отвечая на вопрос о стратегии поведения страны в случае, если Москва прекратит транзит газа после запуска «Северного потока — 2», премьер заявил, что такой сценарий маловероятен.

«Северный поток — 2» пока является проектом, который находится в данный момент под частью санкций. Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США, продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификации «Потока». Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня», — сказал Шмыгаль.

По его словам, решение о транзите и начале работы газопровода зависит не от одной России, поскольку потребители находятся в Европе.

«Транзит идет не только из Украины, он продолжается в ряде европейских стран. Они также являются нашими партнерами-соседями и партнерами по транзиту. Соответственно, в борьбе за сохранение интересов мы не одни. Поэтому не все так просто. Мы понимаем намерения РФ, но также мы должны понимать геополитическую составляющую и нашу роль в ней. Украина свою роль играет и не собирается опускать руки», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что у Украины есть планы «Б» и «В». Пока страна реализует план «А».