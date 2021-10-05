Более 80% учителей получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 81% учителей Украины. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«На сегодня по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито уже 81% работников школ. За последние пять дней на 18% увеличилось количество вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области, почти 14% — в Днепропетровской», — написал Шкарлет.

По его словам, полный цикл вакцинации прошли 67,9% учителей в Луганской области, в Черкасской — 64%, в Полтавской — 62,8%, в Киеве — 62,6%, в Сумской области — 59,7%.

В то же время министр заявляет, что ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Ровенская и Одесская области.

Но 23 сентября заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что сейчас Киев — лидер по вакцинации работников образования.

«По состоянию на 23 сентября почти 100% учебных заведений, которых в городе более 900, достигли показателя в 80% вакцинированных. В Украине мы единственные, кто показал такие результаты», — отметил тогда Мондриевский.

Напомним, если в школе привиты от коронавируса 80% учителей, заведение может работать в очном режиме в «желтой» карантинной зоне. Если регион в «красной» зоне, то для работы нужна вакцинация 100% персонала. Если меньше — дистанционное обучение. Министр Шкарлет уверял, что зарплата преподавателей не должна быть меньше в случае дистанционных занятий.