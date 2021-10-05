Спикера Рады Разумкова отстранили от проведения пленарных заседаний
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- София Телишевская
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УНІАН / Кузьмин Александр
Верховная Рада отстранила спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения заседания на два пленарных дня — время рассмотрения вопроса о его отставке.
Соответствующее решение поддержали 240 депутатов, еще шестеро были против и столько же воздержались.
Отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний инициировали после совещания руководителей фракций у спикера.
- Конфликт между «слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Глава фракции «слуг» Давид Арахамия назвал причиной обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».