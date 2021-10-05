СМИ сняли в элитном ресторане главу ОАСК с фигурантами записей в его кабинете. Вовк мог праздновать «спасение» в суде

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Юлия Вебер / «Бабель»

Руководителя Окружного административного суда Киева Павла Вовка заметили во время празднования в загородном ресторане столицы в кругу судей, которые фигурируют на «пленках Вовка», в компанни бывшего прокурора и бывшего нардепа.

Об этом говорится в материале «Украинской правды», который обнародовали во вторник, 5 октября.

Встреча проходила 15 сентября 2021 года в Конча Заспе в ресторане Fabius. С Вовком в заведении были другие судьи ОАСК:

Владимир Келеберда — фигурант «пленок», известный по количеству недвижимости, принадлежащей семье;

Виталий Амельохин — входил в тройку, которая отменила национализацию ПриватБанка;

Виктор Шулежко — в коллегии с другими судьями принимал решение в пользу предприятий олигарха Дмитрия Фирташа;

Евгений Аблов — фигурант «пленок Вовка», его подозревают в коррупции и попытках захватить государственную власть;

Игорь Погрибниченко — фигурант «пленок», принимал нужны Вовку решения с целью блокирования Высшей квалификационной комиссии .

Также там был бывший прокурор Генеральной прокуратуры Максим Мельниченко, а сейчас заместитель руководителя администрации порта «Південний» — в 2014 году попал под люстрацию, а в 2015 через ОАСК восстанавливается в должности. В 2019 году во время реформы прокуратуры не прошел переаттестацию, но ОАСК решил, что его надо восстановить в Генпрокуратуре и выплатить компенсацию — почти полмиллиона гривен.

На мероприятии был и бывший заместитель главы службы Главного управления юстиции Александр Липовый — в мае 2015 году его задержали за взятку в размере 70 тысяч гривен. Также журналисты зафиксировали там бывшего нардепа блока Петра Порошенко Василия Яницкого — именно он был соавтором поправок в закон, которые позволили бы Вовку оставаться руководителем суда без прохождения оценивания. Вместе с ними был еще бывший заместитель Одесского окружного административного суда Алексей Колесниченко.

Встреча проходила 15 сентября 2021 гожа в Конча Заспе в ресторане Fabius. Для чего они там собрались — неизвестно, однако журналисты указывают, что в этот же день Киевский областной окружной административный суд вынес решение в пользу Вовка. Тогда суд признал противоправным и отменил вывод о его несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики. Член Общественного совета добропорядочности судей Роман Маселко объяснил журналистам, что это значит: Вовк должен проходить квалификационное оценивание, а отрицательное заключение общественного совета добропорядочности будет блокировать возможность пройти это оценивание, что может привести в итоге к его увольнению.