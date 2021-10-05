СМИ сняли в элитном ресторане главу ОАСК с фигурантами записей в его кабинете. Вовк мог праздновать «спасение» в суде
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Юлия Вебер / «Бабель»
Руководителя Окружного административного суда Киева Павла Вовка заметили во время празднования в загородном ресторане столицы в кругу судей, которые фигурируют на «пленках Вовка», в компанни бывшего прокурора и бывшего нардепа.
Об этом говорится в материале «Украинской правды», который обнародовали во вторник, 5 октября.
Встреча проходила 15 сентября 2021 года в Конча Заспе в ресторане Fabius. С Вовком в заведении были другие судьи ОАСК:
- Владимир Келеберда — фигурант «пленок», известный по количеству недвижимости, принадлежащей семье;
- Виталий Амельохин — входил в тройку, которая отменила национализацию ПриватБанка;
- Виктор Шулежко — в коллегии с другими судьями принимал решение в пользу предприятий олигарха Дмитрия Фирташа;
- Евгений Аблов — фигурант «пленок Вовка», его подозревают в коррупции и попытках захватить государственную власть;
- Игорь Погрибниченко — фигурант «пленок», принимал нужны Вовку решения с целью блокирования Высшей квалификационной комиссии.
Также там был бывший прокурор Генеральной прокуратуры Максим Мельниченко, а сейчас заместитель руководителя администрации порта «Південний» — в 2014 году попал под люстрацию, а в 2015 через ОАСК восстанавливается в должности. В 2019 году во время реформы прокуратуры не прошел переаттестацию, но ОАСК решил, что его надо восстановить в Генпрокуратуре и выплатить компенсацию — почти полмиллиона гривен.
На мероприятии был и бывший заместитель главы службы Главного управления юстиции Александр Липовый — в мае 2015 году его задержали за взятку в размере 70 тысяч гривен. Также журналисты зафиксировали там бывшего нардепа блока Петра Порошенко Василия Яницкого — именно он был соавтором поправок в закон, которые позволили бы Вовку оставаться руководителем суда без прохождения оценивания. Вместе с ними был еще бывший заместитель Одесского окружного административного суда Алексей Колесниченко.
Встреча проходила 15 сентября 2021 гожа в Конча Заспе в ресторане Fabius. Для чего они там собрались — неизвестно, однако журналисты указывают, что в этот же день Киевский областной окружной административный суд вынес решение в пользу Вовка. Тогда суд признал противоправным и отменил вывод о его несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики. Член Общественного совета добропорядочности судей Роман Маселко объяснил журналистам, что это значит: Вовк должен проходить квалификационное оценивание, а отрицательное заключение общественного совета добропорядочности будет блокировать возможность пройти это оценивание, что может привести в итоге к его увольнению.
- НАБУ подозревает главу Окружного админсуда Вовка и других судей ОАСК — Аблова, Погрибниченка, Келеберду, Огурцова, Качура и Санина — в коррупции и попытках захватить государственную власть. 17 июля 2020 года НАБУ представило запись разговоров Вовка и судей ОАСК, впоследствии обнародовали новые записи. В тот же день сотрудники НАБУ провели обыски в суде, после чего Вовку и его заместителю Евгению Аблову сообщили о подозрении. Но Вовк на заседания суда по избранию ему меры пресечения не является.
- 3 апреля президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Зеленский отметил, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, а само предложение назвал сигналом любому суду, который «предал уважение к закону». Вместо ОАСК президент предлагает создать Киевский городской окружной админсуд.