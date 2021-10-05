Германия требует от Nord Stream 2 подтвердить соответствие нормам ЕС
- Автор:
- София Телишевская
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Немецкий национальный регулятор Федеральное агентство по сетям (Bundesneztagentur) потребовал от компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG предоставить ему подтверждение того, что эксплуатация газопровода будет соответствовать всем европейским нормам.
Об этом пишет информагентство Reuters со ссылкой на официального представителя регулятора.
В первую очередь речь идет о равноправнои доступе к трубопроводу других компаний и об интеграции трубопровода в немецкий рынок.
О полном завершении строительства «Северного потока — 2» «Газпром» сообщил 10 сентября. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.
Заявку на эту сертификацию Федеральное агентство по сетям получило 13 сентября. Ожидается, что ее рассмотрят в течение 4 месяцев. Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. Ее заключение должно быть готово в течение двух или четырех месяцев (если брюссельским чиновникам потребуется дополнительная информация).
После того как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения о сертификации газопровода. Эксплуатация без соответствующей сертификации будет караться штрафом.
Между тем датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».
«Nord Stream 2 будет и дальше прикладывать все необходимые усилия, чтобы соответствовать всем действующим нормам и предписаниям, включая экономико-энергетический закон (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), обеспечивающий применение в Германии норм Газовой директивы ЕС», — подчеркнул представитель компании Nord Stream.
Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Об этом же заявил и Владимир Путин.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России «близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям».