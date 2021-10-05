Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше запланированного срока
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Microsoft
Американская компания Microsoft на день раньше запланированного срока выпустила новую операционную систему Windows 11. Выход новой версии ОС должен был состояться 5 октября по времени США, но она стала доступна для пользователей уже 4 октября.
Об этом сообщает The Verge.
Те, кто недавно приобрел компьютеры с установленной на них Windows 10, могут бесплатно обновить операционную систему до следующей версии.
Остальные пользователи будут получать предложение обновить программное обеспечение постепенно, при условии, что их компьютеры соответствуют минимальным требованиям.
Пользователь может проверить, доступно ли обновление до Windows 11, в разделе «Центр обновления Windows» в области настроек Windows 10, или же сразу провести обновление с помощью нового помощника по установке от Microsoft.
В компании ожидают, что люди смогут перейти на новую версию операционной системы к середине 2022 года.
- Компания Microsoft 24 июня провела онлайн-презентацию новой операционной системы Windows 11. В новой системе большое внимание уделяется упрощенному интерфейсу, новому магазину, а также улучшению производительности и многозадачности.
- Ранее в Microsoft заявили, что 14 октября 2025 года прекратят поддержку Windows 10. В мае инсайдер Брэд Семс со ссылкой на источники писал, что корпорация Microsoft не будет выпускать в этом году облегченную операционную систему Windows 10X для ноутбуков, а сосредоточится на обновлении Windows 10 (рабочее название Sun Valley).