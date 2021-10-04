Судью Колегаеву, которая ездила нетрезвая по Киеву, оштрафовали на 850 гривен. Ее признали виновной в повреждении улицы

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Судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву, которая летом ездила в нетрезвом состоянии по столичной Оболони за рулем Audi A6 и снесла столб, чуть не сбив пешеходов, оштрафовали на 850 гривен.

Как сообщает Watchers Media, судья Оболонского райсуда столицы Сергей Родионов признал Колегаеву виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем повреждение улицы в результате ДТП (статья 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Сама же судья уверяет, что в автомобиле возникли определенные технические неисправности, которые привели к аварии. Адвокат Колегаевой заявила, что будет обжаловать решение суда.

В то же время отмечается, что во время заседания суда не рассматривался протокол, составленный по 130 статье КУоАП (управление автомобилем в состоянии опьянения).