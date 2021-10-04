Украина в расследовании Pandora Papers оказалась лидером по количеству фигурантов

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Death to Stock

Украина в расследовании Pandora Papers оказалась мировым лидером по количеству политиков и бизнесменов, которые скрывают свои активы через офшорные компании.

Об этом сообщается в инфографике Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

В документах журналистов о схемах фигурируют 336 политиков — из них 38 украинцев. При чем этот показатель вдвое больше, чем у второго лидера — России (19 фигурантов).

Pandora Papers

Далее после РФ идут Колумбия, Объединенные Арабские Эмираты и Гондурас — у них по 11 фигурантов.