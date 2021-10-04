В первую нить газопровода «Северный поток — 2» начали запускать газ

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

В понедельник, 4 октября, начали заполнять газом первую нить газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает оператор проекта Nord Stream 2.

Как пояснили в компании, газ будут пускать постепенно, пока не достигнут необходимых для дальнейшего технического тестирования объема и давления.

«Были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в частности внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств (так называемых «интеллектуальных» поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки», — добавили в Nord Stream 2.

Сейчас продолжаются пусконаладочные работы на второй нити газопровода.