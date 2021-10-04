Россия в оккупированном Крыму начала очередной призыв. В армию РФ с 2015 года забрали более 34 тысяч крымчан
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- Костя Андрейковец
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Sean Gallup / Getty Images
Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд очередной обвинительный акт в отношении чиновников оккупационных военных комиссариатов, которые призывают крымчан на службу в Вооруженные силы России.
Об этом сообщает прокуратура АР Крым.
В прошлую пятницу, 1 октября, военкоматы Крыма начали новый призыв. В суд ушли материалы в отношении «военного комиссара» города Феодосия и Кировского района и в отношении «военного комиссара» Симферопольского района и города Алушта.
По словам руководителя прокуратуры Крыма Игоря Поночовного, о подозрениях в совершении военного преступления сообщили 10 «комиссарам» разных районов полуострова, среди которых так называемый «комиссар» Республики Крым. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК), за что грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
В прокуратуре отмечают, что с 2015 года в армию РФ незаконно призвали более 35 тысяч крымчан.
- Украина еще в 2018 году обратилась в Международный уголовный суд Гааги из-за призыва крымчан. Прокуратура АР Крым тогда сообщила, что не будет массово привлекать к уголовной ответственности крымчан, которых заставили служить в армии РФ.
- В августе этого года сообщалось, что в Крыму оккупанты возбудили более 250 дел за отказ служить в российской армии.
- В июле в аэропорту Херсона задержали жителя Крыма, который помогал проводить военные призывы на аннексированном полуострове.