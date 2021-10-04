В России количество новых больных коронавирусом обновило максимум с января. Власть отменяет все массовые мероприятия

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В России за последние сутки выявили 25 781 случай коронавируса, темпы суточной заболеваемости обновили рекорд, державшийся с января.

Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, в последний раз больше больных за сутки было лишь 2 января (26 301).

Больше всего новых больных выявили в Москве (4 410), в Санкт-Петербурге (2 198) и в Московской области (1 733).

Кроме этого, от COVID-19 за сутки умерли 883 человека — больше было только накануне, 3 октября, — 890 летальных случаев. По количеству смертей лидируют Москва (66) Санкт-Петербург (60) и Свердловская область (43).

Из-за роста количества случаев коронавируса почти во всех регионах России уже отменены массовые мероприятия, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Только в двух регионах разрешены мероприятия с численностью 1—3 тысячи участников. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — заявила она, но не назвала регионы.