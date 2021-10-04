В Сумской области частная компания украла из COVID-фонда 2,7 млн гривен
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Сумской области СБУ разоблачила схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19. Так подрядная компания нанесла государству ущерб на 2,7 млн грн.
Деньги разворовывали на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий, сообщает пресс-служба.
В октябре 2020 года полтавская коммерческая структура победила в соответствующем тендере и должна была сразу начать работы, чтобы в начале 2021 года новое отделение уже принимало больных.
По материалам следствия, организаторы сделки систематически вносили в бухгалтерские документы ложные сведения о якобы покупке строительных материалов. Кроме того, большинство работ были выполнены лишь на бумаге. «Сэкономленные» средства злоумышленники присваивали.
Как свидетельствуют подсчеты налоговиков и Госаудитслужбы, в результате таких действий злоумышленники незаконно присвоили 2,7 млн грн из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
- Ранее организация StateWatch со ссылкой на отчет Госаудитслужбы сообщила, что аудит расходов из «ковидного фонда» на МВД в 2020 году выявил нарушения на 26,5 миллиона гривен.
- В апреле Государственная аудиторская служба сообщила, что аудит COVID-фонда в целом выявил финансовые нарушения на сумму 406,8 миллиона гривен.