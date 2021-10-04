Оператор ГТС Украины опроверг возобновление транзита газа в Венгрию. Это реэкспорт
- Автор:
- Олег Панфилович
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Joseph / Flickr
Оператор газотранспортной системы Украины опроверг возобновления транзита газа в Венгрию.
Об этом в Facebook сообщил глава компании Сергей Макогон.
«В прессе распространяется информация о том, что «Газпром» возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Действительно, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — заявил он.
Накануне появилась информация, что в воскресенье вечером, 3 октября, транзит газа в Венгрию через Украину возобновили. По состоянию на вечер поток топлива через пункт «Береговое» составлял более 200 тысяч кубометров в час.
- 1 октября стало известно, что российский «Газпром» остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии.
- Россия и Венгрия 27 сентября подписали договор о поставках газа. Согласно условиям, Россия ежегодно будет предоставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа — 3,5 миллиарда через Сербию и еще миллиард через Австрию. Соглашение рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за подписания Венгрией и Россией договора на 15 лет о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы.
- После этого Украина вызвала в МИД посла Венгрии, там поступили так же.
- В правительстве Венгрии пообещали мешать вступлению Украины в НАТО из-за критики соглашения с Россией.